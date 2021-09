Avenida Hermeti Piochi de Oliveira

A empresa contratada pela prefeitura para a instalação de um tronco coletor da rede de esgoto ao lado do córrego Sant’Ana, na Avenida Hermeti Piochi de Oliveira está apenas tampando os buracos na pavimentação feitos para a execução da obra e não recapeando a via. A denúncia foi feita pelo vereador Paulinho da Prefeitura (PSB) na sessão do Legislativo da quarta-feira, dia 8.

Recapeamento

Em entrevistas à Gazeta de Vargem Grande sobre as obras na avenida, a prefeitura sempre informou que após a execução da instalação do tronco coletor, das ligações à rede de esgoto e da construção dos poços de visitas, a empresa faria a recomposição do pavimento da via.

Debate polarizado

Em grupos de discussão sobre a cidade, a polarização do debate político é bastante evidente. Nos últimos dias, as manifestações incentivadas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que foram centralizadas em São Paulo e em Brasília, também repercutiram em Vargem. Apoiando o presidente, estavam os ex-vereadores José Geraldo Ramazotti e Júlio Vidale. Já na oposição debatiam o ex-presidente do PT de Vargem, Ronaldo Gutierrez e o contador Denilson Fracari, que disputou recentemente uma vaga no Legislativo.

Tampando com concreto

“Uma vergonha”. Assim o vereador Guilherme Nicolau (MDB) definiu a decisão da empresa que fez o asfalto do prolongamento da rua Achiles Rodrigues, até a avenida D. Thomaz Vaquero, ao lado da Imprensa FM, de tampar um grande buraco aberto na via com concreto. O caso foi exposto na Câmara Municipal e gerou duras críticas dos vereadores. De acordo com o vereador Canarinho (PSDB), a empresa foi notificada judicialmente pelo Executivo para fazer o reparo da maneira correta na obra que foi concluída há poucos meses.

Longa

A última sessão de Câmara foi uma das mais longas do ano. Durou cerca de 4h, e teve a participação do novo diretor de Agricultura e Meio Ambiente, Edson Sbardelini, que foi convidado pelos vereadores para tirar dúvidas dos vereadores sobre o seu departamento. Edson, que já ocupou vários cargos importantes na atual administração e também do ex-prefeito Celso Ribeiro, assumiu a pasta há três semanas.

Candidato

O vereador Paulinho da Prefeitura do PSB, postou recentemente em seu perfil no Facebook, que foi convidado para disputar o cargo de deputado estadual nas eleições de outubro de 2022. Não é a primeira vez que o vereador afirma ser convidado para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. Paulinho ainda não divulgou que vai aceitar ou não a proposta.