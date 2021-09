Adolescentes foram pegos traficando no Jd. São Cristóvão

Após denúncias, na quarta-feira, dia 8, a equipe do cabo Salomão e do soldado Emiliano da Polícia Militar apreendeu uma dupla de adolescentes por tráfico de drogas no Jardim São Cristóvão.

Os policiais haviam sido informados que no cruzamento das Ruas José Domingos dos Santos Neto e César Cossi estava ocorrendo a venda de drogas. No local, eles viram dois adolescentes já conhecidos nos meios policiais.

Quando perceberam a viatura policial, um deles abaixou rapidamente e colocou algo ao seu lado no chão e o outro levou algo a boca e tentou engolir, mas foi impedido e cuspiu sete pedras de crack.

Submetido à busca pessoal, foi encontrado com ele R$ 42,00 entre cédulas e moedas. Com o outro adolescente nada foi localizado, mas o que ele havia colocado ao seu lado era uma pedra de crack idêntica às localizadas com o outro garoto.

Diante dos fatos, ambos receberam voz de apreensão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde após o registro da ocorrência, foram liberados aos cuidados de seus familiares.