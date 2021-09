Dupla foi detida após furtar celular e vítima rastrear aparelho

Dois rapazes foram presos após furtarem um celular em um estabelecimento comercial na Vila Santa Terezinha, na quinta-feira, dia 9. A Polícia Militar foi solicitada e compareceu no local do furto.

A vítima informou ao soldado Amauri e aos cabos Thomaz e Cipriano que teve seu celular, da marca Samsung, furtado. Após identificar os autores do crime pelas imagens da câmera de segurança, a vítima conseguiu rastrear o aparelho.

Foi informado que a dupla foi encontrada, ainda em posse do aparelho, em um local ao lado da Via Expressa Antônio Bolonha, onde trabalhavam. Assim, a vítima acionou a Polícia Militar e, com a chegada dos policiais, os rapazes devolveram o celular.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado determinou a prisão em flagrante dos criminosos.