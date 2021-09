Gazeta informa os falecimentos da semana

Faleceu Cícero Mariano de Souza, aos 61 anos de idade, no dia 8 de setembro. Foi sepultado no dia 9, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Solange Apolinário da Costa, aos 67 anos de idade, no dia 8 de setembro. Era viúva Deixa os filhos Marcelo, Rafael e Pamela, noras, genro e netos. Foi sepultada no dia 8, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Adilson Donizetti Valentim, aos 57 anos de idade, no dia 5 de setembro. Foi sepultado no dia 5, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Paulo Aquino da Silva, aos 38 anos de idade, no dia 3 de setembro. Deixa a mãe Vicentina Ap. Aquino Pereira da Silva, irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 4, no Cemitério Parque das Acácias.

