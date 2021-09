Homem morto foi encontrado em motel em São João

Um homem de 59 anos foi encontrado morto em um motel em São João da Boa Vista na sexta-feira, dia 3, por volta das 11h30. A Polícia Militar compareceu no local e constatou o corpo da vítima já sem vida e ao lado uma lata de refrigerante e, em cima da mesa, resquícios de crack.

O funcionário do motel informou aos policiais que a vítima deu entrada no dia anterior por volta das 18h30. Conforme contou, na segunda, por volta das 10h30, os funcionários tentaram contato com o homem, mas não foram respondidos.

Ao entrarem no quarto, viram a vítima caída no chão e aparentemente sem vida, mas também sem sinais de violência. O funcionário informou que a vítima entrou sozinha no motel e durante sua permanência, nenhuma outra pessoa deu entrada no quarto em que ele estava.

Compareceram no local os Investigadores e a Polícia Científica. A Polícia Civil apreendeu R$ 590,00 em dinheiro e um cheque no valor de R$ 4.500, além de um celular.