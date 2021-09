Procurado por estupro foi detido em Casa Branca

A Polícia Militar prendeu um homem com mandado de prisão por estupro no domingo, dia 5. O homem, de 50 anos, transitava pelas margens da Rodovia SP-340 em Casa Branca.

Ao perceber a aproximação da viatura do Policiamento Rodoviário, ele demonstrou reação suspeita e mudou de direção. A equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), que realizava patrulhamento pela rodovia, fez a abordagem.

Com ele, nada de ilícito foi encontrado, mas ao realizar pesquisa via Copom de seus dados pessoais, os policiais descobriram que o suspeito era procurado e contra ele existia um mandado de prisão. O homem é acusado de ter estuprado uma adolescente de 13 anos que resultou na gravidez dela em Conchal (SP).

O acusado foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes, sendo recolhido à Cadeia Pública de Casa Branca (SP).