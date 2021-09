Usou faca para roubar e foi preso pela polícia

Um rapaz foi preso em flagrante após roubar um bar no Conjunto Habitacional Homero Correa Leite, a Cohab I, na terça-feira, dia 7. A Polícia Militar, por meio do cabo Salomão e soldado Emiliano estiveram no local.

Foi informado que um rapaz branco, de bermuda e camiseta escura entrou no estabelecimento com uma touca no rosto e armado. Ele subtraiu uma certa quantia em dinheiro e deixou o bar.

A equipe iniciou as buscas e pela Rua Jorge Domingos, moradores solicitaram os policiais, que viram que o procurado estava detido no local. Ele foi identificado e submetido à busca pessoal. Com o detido, os PMs localizaram uma faca marca Tramontina rosa, uma touca preta, um boné marrom e R$ 260,00. As vítimas o reconheceram como o autor do roubo.

Ele foi levado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado tomou ciência dos fatos e determinou a prisão do suspeito.