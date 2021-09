Talvez um dos marcos mais importantes do desenvolvimento de Vargem Grande do Sul, seja a construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), assim como a inauguração da Barragem Eduíno Sbardellini e sua Estação de Tratamento de Água. A questão do saneamento básico é tão importante, que é considerado um dos pilares do desenvolvimento de um país. Por isso, cada vez que aparecem denúncias sobre o não funcionamento da ETE, é preciso ter um empenho muito grande na resolução do problema apontado.

Nesta semana, vereadores receberam denúncia de falta de manutenção adequada nos equipamentos da ETE, com peças enferrujadas, aeradores parados, entre outros. Houve ainda outra denúncia de que em alguns dias, a ETE não tratou o esgoto, devolvendo ao Rio Verde todos os despejos in natura. Inclusive, isso foi objeto de um ofício do prefeito de Itobi, Joaquim Cândido Filho (MDB), enviado à Câmara, uma vez que o Rio Verde estava chegando ao município vizinho com a água sem tratamento.

Inaugurada no dia 29 de dezembro de 2008, no final da gestão do ex-prefeito Celso Ribeiro e orçada em mais de R$ 8 milhões, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Vargem Grande do Sul foi uma grande conquista para a cidade. Sua construção só foi possível, graças a um empréstimo junto ao governo federal no valor de R$ 6 milhões e mais R$ 2 milhões com recursos próprios da prefeitura.

Vargem Grande do Sul ainda está pagando esse empréstimo. Mais do que cuidar de um patrimônio que ainda não foi completamente quitado, o município precisa investir constantemente em manutenção dos equipamentos, controle da qualidade do tratamento, uma vez que no final, está tudo relacionado com saúde pública e ao meio ambiente.

Nas últimas semanas é possível verificar uma série de boas notícias com relação ao meio ambiente na cidade, com a evolução de políticas públicas, aprovação de regramentos e nova Legislação para que Vargem consiga o selo Município Verde Azul, algo que cidades menores, como Divinolândia e Águas da Prata já possuem. Com tanta evolução, não se pode deixar algo em que a cidade estava bastante consolidada, como o saneamento básico, voltar a ser algo questionável.