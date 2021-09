Bebê de 26 dias morreu asfixiado

Um bebê de 26 dias deu entrada no Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul na madrugada de sexta-feira, dia 17, já sem vida. A Polícia Militar compareceu no local. O cabo Thomaz e o soldado Amauri contataram o médico plantonista, que informou que a causa da morte era asfixia, porém não sabiam precisar se foi por engasgamento com leite materno. O médico pediu laudo ao Instituto Médico Legal (IML).

A mãe da criança, moradora do Jardim Fortaleza, estava no hospital e informou à equipe que adormeceu com a criança no colo enquanto amamentava e acordou cerca de duas horas depois, mas a criança já estava desacordada. Ela acionou o Samu, porém o recém-nascido chegou sem vida no hospital.

O caso foi apresentado na Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, onde o delegado lavrou o boletim de ocorrência de morte suspeita, para se precisar a causa da asfixia. A mãe da criança foi ouvida e liberada.