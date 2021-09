Pacientes com Covid-19 estão sendo internados em Casa Branca

Na última semana, Vargem Grande do Sul confirmou apenas dois casos de Covid-19, totalizando 3.775 positivos desde maio de 2020. Os dados foram divulgados no boletim epidemiológico da prefeitura, de sexta-feira, dia 17.

Deste total, 3.640 já estão recuperados e 20 ainda estavam ativos. Infelizmente, durante a semana, o óbito que estava como suspeito foi confirmado, totalizando 110 falecimentos e mais cinco por outras causas, mas com a presença da Covid-19.

Conforme o boletim, 39 moradores ainda aguardavam os resultados do teste e outras 45 pessoas seguiam esperando a data correta para a coleta do exame.

Na ocasião, havia uma pessoa internada na enfermaria e um morador internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ambos com a doença.

Para Casa Branca

Há algumas semanas, os pacientes de Vargem Grande do Sul com Covid-19 e que precisam de internação hospitalar não estão mais sendo atendidos no Hospital de Caridade. De acordo com o Departamento Municipal de Saúde, todos os pacientes das cidades que fazem parte da Direção Regional de Saúde de São João da Boa Vista (DRS-14) estão sendo encaminhados para internação em Casa Branca. Tanto os de enfermaria quanto os que necessitam de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo a prefeitura, devido à pandemia, os hospitais pararam de realizar as cirurgias eletivas para atendimento dos pacientes da Covid-19. Agora, com a abertura do Hospital de Casa Branca exclusivo para atendimento desses pacientes, os hospitais estão liberados para retornar com as cirurgias eletivas.

Assim, o Hospital de Caridade já retornou com as cirurgias eletivas, prestando atendimentos a esses pacientes que estão aguardando há tempos para o procedimento, devido à paralisação pela Covid-19.

Vacinação

Apesar da demora na chegada à cidade de doses da vacina AstraZeneca, o Departamento Municipal de Saúde seguiu o cronograma de imunização com o atendimento dos grupos de moradores com os imunizantes da Pfizer e com a CoronaVac. A expectativa é que as doses da AstraZeneca cheguem a Vargem nos próximos dias.