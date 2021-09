Rapaz foi pego com celular furtado em 2020

No domingo, dia 12, um rapaz foi pego pela Polícia Militar no Jardim Ferri com um celular que havia sido furtado em 2020, de acordo com boletim de ocorrência feito pela vítima na época.

Durante patrulhamento, a equipe do cabo Thomaz e soldado Amauri se deparou com um rapaz em uma motocicleta branca, que ficou inquieto quando viu os policiais.

Ele foi abordado e nada de ilícito foi encontrado, porém ele não tinha habilitação. Na busca pessoal, os PMs encontraram um celular da marca Xiaomi. Realizada pesquisa, constataram que o celular era produto de furto subtraído de residência, conforme boletim de 2020.

Questionado, ele apresentou diferentes versões quanto a procedência do celular, dizendo que havia trocado e não conhecia a pessoa da qual pegou o aparelho.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão de flagrante pelo crime de receptação, sendo conduzido até a Delegacia de Polícia Civil. A motocicleta foi liberada para o cunhado do rapaz, que era habilitado.

No plantão policial, o homem lembrou o nome da pessoa de quem havia adquirido o aparelho celular de origem ilícita, dizendo que trocou por outro aparelho com uma mulher. Foi lavrado o boletim de ocorrência e o rapaz foi liberado.