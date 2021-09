Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Norma Paloan Matielo, aos 92 anos de idade, no dia 11 de setembro. Era viúva de Luiz Matielo. Deixa as filhas Maria Aparecida, Maria Terezinha e Ana Maria, os genros Pedro Lucas e José Paulo e a neta Carolina. Foi sepultada no dia 12, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Marcelo Marques de Paula, aos 47 anos de idade, no dia 12 de setembro. Deixa o pai Vicente, irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 13, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Joana Berdum Fortini, aos 75 anos de idade, no dia 12 de setembro. Deixa irmãos, cunhados e sobrinhos. Foi sepultada no dia 13, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Ana Lúcia Graciano Correa, aos 54 anos de idade, no dia 12 de setembro. Deixa o marido Luiz Carlos, os filhos Fábio, Tânia e Paulo, noras, genros e netos. Foi sepultada no dia 13 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Belchior da Costa, aos 81 anos de idade, no dia 11 de setembro. Deixa a esposa Dirce Rodrigues da Costa, três filhos já falecidos, netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 12, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Eneripes Jorge, aos 79 anos de idade, no dia 14 de setembro. Deixa a esposa Maria Irene, as filhas Carmen e Elide, genros, netos, irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 15 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o odontologista Francisco Thomaz Cintra de Andrade, aos 82 anos de idade, na noite da segunda-feira, dia 13 de setembro. Francisquinho junto com sua esposa Rosa Maria Campos de Andrade, foi um dos criadores do Cpdex, hoje Apae em Vargem Grande do Sul.

Um dos mais antigos e respeitados profissionais na sua área, era também membro fundador do Rotary Club de Vargem Grande, entidade onde atuou por longos anos. Além da esposa Rosa, deixa os filhos Heitor e Hernani, e a nora Carla. Foi sepultado no dia 13, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Hermantina Pereira Tujeira, aos 80 anos de idade, no dia 13 de setembro. Deixa o marido Orlando Tujeira, os filhos Aparecida, Valdir, Vanderley, Fernando, Patrícia, Marli e Marlene, netos, bisnetos, irmãos e sobrinhos. Foi sepultada no dia 14, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Antônia Pedro, aos 75 anos de idade, no dia 15 de setembro. Era viúva de Fernando Barbosa Carvalho; deixa os filhos Carlos, João, Antônio, Ana, Adriana, Tamires e Maria; os genros Bruno, Miguel; as noras Silvia e Ângela; os netos Aniele, Adriano, Juliana, Júlio César, Crisleine, Alex, Pâmela, Patrícia, Luís Antônio, Gustavo, Jéssica, Alan, Richard Henrique, Gabriele, Maynara, Humberto, Gabriel, Vítor, Antônia Fernanda, Wander, Waldemir, Alexandre e Júnior; bisnetos e tataranetos. Foi sepultada no dia 16, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Antônio Puga Martins, o conhecido Toninho Vidraceiro, aos 69 anos de idade, no dia 15 de setembro. Deixa a esposa Ivete Botaccini Martins; as filhas Flávia, Tatiane e Fernanda; os genros Felipe e Leandro; e o neto Germano que deverá nascer nos próximos meses. Foi sepultado no dia 15, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos na Região

Casa Branca

Faleceu Maria Antônia da Silva Almeida, no dia 06 de setembro, aos 80 anos de idade. Deixa os filhos Luiz Paulo, Ana Paula, Adriana e Carla Cristina e netos. Foi sepultada no dia 06, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Moreira Aparecido da Silva, no dia 03 de setembro, aos 65 anos de idade. Deixa a esposa Eliana; e os filhos Raquel e Walter. Foi sepultado no dia 04, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Benedito Batista, no dia 03 de setembro, aos 82 anos de idade. Deixa os filhos Carlos, Sandra, Eder Luciano, Jorge e Fernanda; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 04, no Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Faleceu Osvaldo Benedito Cardoso, no dia 02 de setembro, aos 61 anos de idade. Deixa a esposa Antônia Donizete da Silva Cardoso; os filhos Willian e Diego; e os netos Alan e Tiffany. Foi sepultado no dia 03, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Divinolândia

Faleceu Hildo Oliboni. Foi sepultado no dia 12 de setembro, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Valquíria Cândido Ribeiro. Foi sepultada no dia 10 de setembro, no Cemitério Municipal de Caconde.

Faleceu Ana Inocência Ribeiro Machado. Foi sepultada no dia 24 de agosto, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

São Sebastião da Grama

Faleceu Pedro de Oliveira, aos 97 anos de idade. Foi sepultado no dia 19 de agosto, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Anésio Trevizan, conhecido por João Guarda, aos 64 anos de idade. Foi sepultado no dia 25 de agosto, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Osmar Nogueira de Oliveira, aos 60 anos de idade. Foi sepultado no dia 31 de agosto, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Benedito do Carmo Leite, conhecido por Ditinho Leite, aos 58 anos de idade. Foi sepultado no dia 02 de setembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu José Horácio Cândido, conhecido por Zé Felício, aos 87 anos de idade. Foi sepultado no dia 4 de setembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu José Vicente da Silva, aos 75 anos de idade. Foi sepultado no dia 08 de setembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

