Iniciadas escavações para novo reservatório de água da cidade

A primeira notícia que a Gazeta de Vargem Grande publicou sobre o novo reservatório de água do município, que está sendo construído do lado de cima da Rodovia SP-344, próximo à Represa Eduíno Sbardellini, pertencente à família Mello, foi em agosto de 2020. Desde então, vários entraves técnicos e burocráticos foram vencidos e agora, depois das licenças liberadas, a empresa responsável pela lavra Barro Novo Extração e Comércio de Argila de Francisco Paulo Bertoloto, já iniciou o processo de cava.

Conforme a reportagem realizada pela Gazeta de Vargem Grande, o projeto contempla uma área de aproximadamente 10 hectares, segundo informou em reportagem da Gazeta no ano passado o diretor de Obras, Ricardo Bisco, com uma área alagada de aproximadamente 8 hectares, a uma profundidade de 5 metros, sendo esperado um volume de aproximadamente 400 milhões de litros, o que aumentaria em mais da metade a capacidade da Represa Eduíno Sbardellini.

Explicou Ricardo Bisco que seria um projeto mais simples, não exigindo uma barragem muito grande, pois o lago seria cavado e teria uma barreira natural que é a faixa não edificante do DER de 40 metros junto à SP-344, que liga Vargem a São Sebastião da Grama.

Um antigo sonho dos homens públicos vargengrandenses, o projeto de engenharia realizado em julho de 2014, durante a gestão do ex-prefeito Celso Itaroti (PTB), a pedido do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) de Vargem Grande do Sul, tinha por objetivo proteger o Reservatório de Abastecimento Público Existente (Barragem Eduíno Sbardellini), do assoreamento constante provocado pela precipitação de partículas sólidas, com progressiva perda de capacidade de armazenamento; precipitar e reter (maximização da lâmina d’água do lago projetado) as partículas sólidas pesadas, e ao máximo possível as partículas sólidas finas, carreadas da Bacia de Drenagem do Rio Verde, para redução dos custos de tratamento da água bruta para abastecimento público nos períodos chuvosos; armazenamento de volume de água passível de captação em períodos de pico de estiagem, para melhora das condições da descarga do reservatório existente, necessária à preservação do fluxo mínimo na calha do Rio Verde a jusante do barramento.

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) postou nas suas páginas sociais esta semana, a água drenada do local já sendo enviada ao Rio Verde. “É algo ainda incipiente, para não dizer simbólico, mas essa água entrando na Represa Eduíno Sbardellini, já é fruto do início da construção da nova represa”, postou o prefeito na rede social.

O vice-prefeito Celso Ribeiro (Podemos), que está coordenando o projeto, desde que assumiu no início deste ano está trabalhando no sentido de agilizar as dependências que haviam, além de realizar uma nova demarcação da área para que a construção do novo reservatório atingida as finalidades, que é armazenar mais água para abastecer o município e tornar uma nova área de lazer para a população.

Outro projeto que Celso Ribeiro está coordenando, a construção do reservatório nas várzeas do Zecão, também está em andamento, com o prefeito Amarildo Duzi Moraes já tendo decretado a área de interesse público e o vice-prefeito correndo atrás das licenças e conversações com os proprietários das terras para dar início às extrações de argila e areia que darão lugar ao outro novo reservatório do município.

A área destinada ao lago nas várzeas do Zecão terá em torno de 100 mil metros quadrados, com capacidade de armazenar algo em torno de 700 milhões de litros de água, quase a mesma capacidade da Barragem Eduíno Sbardellini, que seria de 720 milhões de litros. Embora tenha uma área menor, sua profundidade em média seria de 7m, bem acima da Sbardellini que tem pouco mais de um metro.