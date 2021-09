Programação de aniversário de Vargem terá exposição de fotos e exibição de filme

Vargem Grande do Sul irá celebrar os 147 anos de sua fundação no próximo domingo, dia 26 de setembro. Para festejar a data, ainda seguindo as medidas de prevenção à Covid-19, o Departamento Municipal de Cultura e Turismo programou eventos especiais para o final de semana do aniversário.

Conforme o divulgado pelo Departamento de Cultura e Turismo, no sábado, dia 25 de setembro será realizada na Praça Capitão João Pinto Fontão a primeira exposição de fotos ao ar livre na cidade, com o tema “A Praça é do Povo”, contando através de fotos, eventos sobre a Praça central de Vargem. Haverá também registros da rua do Comércio, resgatando importantes momentos desta via que marcou o desenvolvimento da cidade, além de imagens das antigas construções da Igreja Matriz de Sant’Ana.

A exposição tem como objetivo apresentar uma bucólica Vargem Grande de outrora, com contornos diferentes de hoje, mas nunca perdendo o diferencial de ser um lugar de convívio e sendo a concentração de grandes eventos e atos importantes da história do município. A exposição seguirá até o final do mês.

Hino de Vargem

Gregório Pasquini e Tupã Brasil são os autores do hino de Vargem



Ainda no dia 25, será lançada a regravação do Hino da Cidade, com a participação de alguns cantores da Cultura, em uma homenagem aos compositores e intérpretes da primeira versão de 1974, quando foi celebrado o centenário de Vargem.

O hino foi composto por Sebastião de Abreu Ribeiro, o conhecido Tupã Brasil, e pelo professor Gregório Pasquini. A obra teve ainda colaboração de Arquimedes Pistorezzi e Vanderlei Ribeiro.

O Cangaceiro

Gravações do file O Cangaceiro, em Vargem

A programação festiva dos 147 anos de Vargem Grande do Sul segue no dia 26 de setembro. A Casa da Cultura vai abrir suas portas para a volta do Cinema na Cultura.

O filme que irá retomar a programação será “O Cangaceiro”, de 1953, gravado em Vargem Grande do Sul, com a participação de grandes nomes da dramaturgia nacional como Alberto Rushel, Marisa Prado, Milton Ribeiro, Vanja Orico, Adoniran Barbosa e grande elenco.

O filme conta a história da invasão do bando do cangaceiro em uma vila, sequestrando a professora e assim surge uma proibida história de amor, em meio a duelos e uma trilha sonora premiada, que contou com o tema “Mulher Rendeira”.

O filme será exibido na Casa da Cultura seguindo os protocolos de segurança. Será obrigatório o uso de máscaras e respeitando o distanciamento entre os lugares, além disto, a Casa da Cultura disponibilizou apenas 20 ingressos.