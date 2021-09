Serviços de convivência da Assistência Social são retomados

Parados devido a pandemia da Covid-19, os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e as reuniões socioeducativas do Departamento de Assistência Social da Prefeitura Municipal começaram a ser retomados com a vacinação e a flexibilização.

De acordo com diretora de Ação Social, Eva Vilma da Silva Rodrigues, foram feitas reuniões para programação da retomada gradual dos serviços de convivência do idoso no “Haydeé e Antônio Longuini Neto” e “Lacordere Osório da Fonseca” e para crianças e adolescentes no “Tio Carlão”.

A prefeitura informou que, no início do mês, os idosos foram recebidos, a fim de manifestar o interesse no retorno das atividades. Eles foram orientados para apresentação de documentos, inclusive o comprovante de vacinação contra Covid-19.

Segundo explicou, agora a equipe está organizando as turmas, obedecendo aos protocolos de saúde em prevenção à doença como o distanciamento social, uso de máscara, higienização das mãos e higienização do local, conforme exigências dos órgãos de saúde.

Para o “Tio Carlão”, a prefeitura informou que a retomada acontecerá inicialmente com as crianças e adolescentes próximos ao serviço, com escala de dias e horários também obedecendo os protocolos. Em ambos os serviços, neste primeiro momento, não serão aceitas novas inscrições.

Também estão sendo organizadas as retomadas das reuniões socioeducativas dos programas sociais com as famílias atendidas pelas equipes técnicas do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

A diretora também informou que está sendo organizada a retomada das oficinas e cursos profissionalizantes para as famílias com parcerias com Fundo Social do Estado de São Paulo, Serviço Social da Indústria (SESI) e com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para trazer cursos para produção inclusiva de famílias.

“O atendimento durante a pandemia foi muito focado no benefício eventual com a paralisação das atividades presenciais, mas mantivemos o contato remoto com os serviços de convivência para manter vínculo. Também foi pensado no pós-pandemia para oferecer oportunidades para famílias enfrentarem a crise”, disse Eva.

“A retomada dos serviços gradualmente nos deixa muito felizes, era um momento muito esperado por todos e que representa que estamos vencendo essa pandemia. Os usuários estão sendo contatados e a receptividade é grande”, completou.

Ela agradeceu a toda a equipe pelo trabalho e ao prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) pelo apoio e respaldo durante todo esse período difícil.