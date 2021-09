Tênis Clube reinicia disputa do ranking de tênis

O Tênis Clube de Vargem Grande do Sul retomou uma série de ações que permaneceram suspensas devido à pandemia da Covid-19. Com a reabertura das atividades por conta da melhora dos índices da doença, muitos eventos do cronograma esportivo do clube já foram reiniciados.

Em agosto, o tradicional ranking de tênis voltou a ser disputado e no primeiro evento realizado, o tenista Ricardo Bisco venceu o jogador Mello na final por 9 a 6, alcançado o primeiro lugar.

Em setembro, mais partidas foram realizadas e em breve, os resultados serão divulgados.