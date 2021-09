Guarda Civil Municipal faz atualização de técnicas de socorro

Membros da Guarda Civil Municipal (GCM) participaram de um curso de capacitação para atualização de técnicas para atendimento de situações de emergências clínicas e traumas. A formação foi realizada no auditório da Casa da Cultura com a participação de 15 GCMs.

O curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) foi ministrado nos dias 9 e 10, pela JS Treinamentos e teve como objetivo apresentar ao efetivo, técnicas atualizadas nas ações desempenhadas pela Guarda.

Os GCMs puderam tomar conhecimento e praticar ações a respeito de técnicas de pré-teste teórico, biossegurança, segurança de cena do acidente, atendimento em casos de parada cardiorrespiratórias, reanimação cardiopulmonar, desobstrução de vias respiratórias (desengasgamento), manobras de salvamento em casos de obstrução das vias aéreas por corpos estranhos (Ovace) também em bebês, desmaios e crises convulsivas.

Em ocorrências de traumas, foram treinadas técnicas de hemorragia externa, choque hemorrágico, aplicação de torniquete tático, queimaduras, ocorrências com animais peçonhentos, ferimentos especiais, confecção de curativos, lesões musculoesqueléticas, entre outros. A GCM também treinou o emprego de maca envelope recentemente adquirida para salvamentos em locais de difícil acesso.

Treinamento de uso de desfibrilador

Uso de maca envelope para resgate em locais de difícil acesso