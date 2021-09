Na véspera do início da Primavera, que vai começar no dia 22, é comemorado o Dia da Árvore. Na terça-feira, dia 21, o poder público costuma desenvolver ações para a conscientização da importância da arborização e preservação desse recurso natural tão importante.

A questão da falta de árvores na área urbana de Vargem Grande do Sul sempre foi cobrada pela Gazeta de Vargem Grande. A Rua do Comércio, por exemplo, segue quadras e quadras sem um único exemplar. Privilegia-se as vitrines e se esquece que os pedestres teriam mais motivos para passear por suas calçadas se elas não fossem tão expostas ao sol e ao calor.

Muito já se falou em tornar obrigatório o plantio de uma muda em frente às casas para que o morador pudesse retirar o Habite-se. No entanto, acharam por bem exigir que se instale obrigatoriamente uma cesta de lixo. Sim, zelar pela correta alocação desses despejos é importante, mas o bem-estar dos moradores e o meio ambiente deveriam ser levados em conta primeiro.

Na disputa por um espaço na zona urbana, a árvore dificilmente leva a melhor. Não são deixados espaços para que sejam plantadas e se desenvolvam completamente, são acusadas de causar sujeira e, caso a espécie plantada não seja adequada, ainda podem estourar calçadas e arrebentar fiações.

Por isso, mais do que incentivar a arborização urbana, é preciso seguir um regramento de quais espécies podem ser plantadas e como fica a sua manutenção. De quem é a responsabilidade de zelar por esse patrimônio que durante anos vai trazer sombra e amenizar a temperatura dos locais onde estão?

O Departamento de Agricultura e Meio Ambiente tem investido na questão de políticas públicas e regularização de uma série de propostas para que Vargem Grande do Sul finalmente consiga atingir as metas necessárias para receber o selo Município Verde Azul, um programa do Governo Estadual que mapeia as cidades que desempenham boa gestão ambiental.

O ideal seria que a população pudesse ter a oportunidade de opinar, dar suas sugestões para essa questão. No entanto, o projeto seguiu direto para a Câmara Municipal, onde também não foi tema de debate, uma vez que a sessão na qual foi aprovado estava com a pauta bastante carregada.

Mesmo que não tenha sido pelas vias mais adequadas, o fato é que, finalmente, Vargem Grande do Sul possui uma legislação que vai nortear a arborização urbana. Um grande avanço em tempos onde o risco de desertificação de biomas é grande e o impacto da destruição do meio ambiente é sentido na pele de maneira cada vez mais intensa.

Que este projeto germine, se desenvolva, crie raízes e dê frutos para as futuras gerações vargengrandenses.