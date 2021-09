Divinolândia faz consulta pública sobre arborização

A Prefeitura de Divinolândia, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deu início a uma consulta pública on-line para descobrir a opinião da população a respeito da arborização urbana. Qualquer cidadão pode contribuir com a pesquisa respondendo ao questionário que foi disponibilizado na página da prefeitura no Facebook e também em seu site.

A arborização urbana tem comprovada eficiência para a estabilidade microclimática, redução da insolação direta e redução da velocidade dos ventos, além da melhoria das condições para a biodiversidade, redução de ruído, entre outros benefícios, desempenhando assim um importante papel na melhoria da condição ambiental das cidades e, consequentemente, à melhoria na qualidade de vida da população.

Segundo a prefeitura de Divinolândia, essa ação de gestão participativa visa diagnosticar em aspectos gerais as percepções e interesses dos munícipes quanto à arborização urbana. “Queremos descobrir qual a opinião dos divinolandenses sobre essa temática e, com base nas respostas, vamos planejar as ações de plantio e de educação ambiental contempladas no Plano Municipal de Arborização Urbana”, informou.