Etec arrecadou mais de 100 kg de alimentos

Em comemoração aos 13 anos de sua inauguração, a Escola Técnica Estadual (Etec) de Vargem Grande do Sul promoveu uma ação solidária para a arrecadação de alimentos na última sexta-feira, dia 10.

Com a participação de toda a comunidade e o trabalho intenso do Grêmio estudantil “Geração Livre”, a ação solidária foi um grande sucesso, arrecadando pelo sistema drivethru o total de 132 kg de alimentos, além de 56 litros de leite. As doações serão revertidas a entidades de assistência social de Vargem Grande.

A Etec agradeceu a todos que trabalharam na ação solidária, ao corpo docente, servidores administrativos, alunos, aos doadores e a toda comunidade que participaram desta iniciativa.