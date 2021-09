Projeto prevê grupo de apoio a enlutados

Um grupo de ajuda, que visa dar apoio a pessoas que estão sofrendo com o luto. Este é o objetivo do projeto Acolhe Dor, um grupo de ajuda mútua aos enlutados, que está sendo criado em Vargem Grande do Sul.

A idealizadora do projeto, a administradora e professora universitária Fernanda Menezes Ferrari Esteves falou à Gazeta de Vargem Grande sobre a iniciativa. “Por interesse pessoal, participei de uma formação em Aconselhamento de Luto pela Fundação Elizabete Kübler-Ross. Percebi então que poderíamos ajudar muitas pessoas organizando este grupo. Na pandemia, tivemos muitas perdas e nem sempre, os enlutados têm uma rede de apoio forte para ajudá-los”, afirmou Fernanda.

Segundo a professora, o objetivo é ajudar o indivíduo a adaptar-se à perda de um ser amado e ser capaz de ajustar-se à nova realidade com essa ausência. Fernanda ainda explicou como serão os encontros. “O luto será tratado como um processo contínuo e que não tem somente dor, tem amor, tem sensação de dever cumprido. Não haverá qualquer tipo de julgamento, apenas escuta e acolhimento”, afirmou.

Segundo ela, este primeiro grupo terá, no máximo, 10 participantes e o preenchimento das vagas será pela ordem de inscrição. Os demais inscritos ficarão numa lista de espera para grupos futuros.

Pode participar qualquer pessoa que queira ajuda para lidar com o seu luto, independente do tempo do luto, da religião ou crença. “Só precisa estar disposto a trabalhar o seu luto em grupo”, observou Fernanda.

As inscrições devem ser feitas pelo link https://forms.gle/aiFv8jkEkC8cnkPu9 até o dia 10 de outubro. Quem tiver alguma dúvida, pode enviar as questões para o e-mail acolhedorvgs@gmail.com.

Ao todo, serão seis encontros que serão realizados aos domingos, das 9h às 10h30, com início no dia 17 de outubro. Eles acontecerão na sede da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem, à Rua São Jorge, nº 70, mas não há vínculo religioso com o grupo.