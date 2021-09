Safra da batata está terminando e preços se mantendo

A safra da batata da região de Vargem Grande do Sul está finalizando, com cerca de 80% do plantio já colhido, segundo apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande. Ela deve continuar ainda até o dia 15 de outubro, conforme avaliou o empresário Marconi de Jesus Andreatto, sócio proprietário da Beneficiadora de Batata Santana.

Com relação aos preços praticados, eles vêm se mantendo durante a semana em torno de R$ 30,00 a saca com 25 kg, segundo disse ao jornal o presidente da Associação dos Bataticultores de Vargem Grande do Sul (ABVGS), Pedro Marão.

Para uma safra que começou bem complicada em julho, com o preço da saca de 25 kg sendo paga ao produtor a R$ 20,00, com o consumo sendo afetado pela pandemia do Coronavírus, com falta de chuvas e aumento nos preços dos insumos, a situação atual até que não é das piores para os produtores, que também tiveram a produção afetada pela grande geada que atingiu no dia 19 de julho, cerca de 30% das plantações.

Se tudo indicava uma safra com altos prejuízos para toda a classe produtora, com o aumento dos preços devido às geadas, conseguiu-se dar equilíbrio entre o custo da produção e os preços alcançados, evitando que a safra 2021 ficasse entre as que mais prejuízos causaram. Só não poupou o produtor que teve sua plantação de batata dizimada pela geada.

Hoje os preços estão sendo praticados de acordo com a qualidade da batata que está sendo colhida. A principal espécie plantada na região, é a ágata. No informativo do Cepea, da Esalq, unidade da Universidade de São Paulo (USP) em Piracicaba, editado em 9 de setembro, os preços da batata lavada tipo ágata estavam em R$ 91,75 (ponderados pela classificação) na média das lavadoras do País, valor 15,2% acima da de agosto/21, que ficou em R$ 79,62 (também ponderada pela classificação).

Segundo o informativo, “A alta corrobora com a previsão de aumento dos preços nas cotações em setembro, em relação a agosto, já que, neste mês, as batatas ofertadas se referem às que foram mais impactadas pelas geadas de julho. Além disso, a área colhida deve ser menor neste período.

No Sul de Minas, as lavouras afetadas estão apresentando produtividade média de 25 a 30 t/ha, queda de 25% a 30% em relação ao mês passado. Também como consequência das geadas e da escassez de água na fase de enchimento, as batatas registram qualidade inferior, especialmente em relação ao tamanho (estão mais miúdas). Vargem, por sua vez, apresenta produtividade de 24 t/ha, queda de 30% em relação ao mês anterior”.