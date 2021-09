Em São João, Força Tática realizou treinamento de primeiros socorros

O efetivo de Força Tática da Polícia Militar recebeu treinamento de primeiros socorros em situações de emergência, na quarta-feira, dia 15, na sede do Corpo de Bombeiros de São João da Boa Vista. O treinamento foi ministrado pelo 1º Sgt. da Polícia Militar Wildenir, e os cabos Matiello e Janisello, do Corpo de Bombeiros.

No treinamento, os temas abordados foram uso de torniquete, montagem de kit de primeiros socorros, estancagem de hemorragia, uso de tipoia e resgate de policial ferido em ocorrência.

Com o domínio dessas técnicas, os policiais militares podem atuar de forma mais eficiente em situações, principalmente as que envolvam confronto armado, e precisem socorrer um membro de sua equipe ou um civil. Na ocasião, eles também realizaram a retirada da vítima observando os devidos cuidados para não agravar seu quadro, transportando-a em tempo hábil até o suporte avançado de vida.