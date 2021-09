Homem foi preso após matar a mãe em São José

Um homem de 48 anos foi preso após matar a própria mãe, de 72 anos, em São José do Rio Pardo, na quarta-feira, dia 15. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de encontro de cadáver em interior de residência.

No local, os policiais falaram com o filho da vítima e uma testemunha, que informaram que a idosa estava caída no chão da cozinha. Em contato com o médico Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) informou que o óbito se deu entre 12 ou 13 horas e que a princípio não observou sinais de violência.

O Instituto de Criminalística foi acionado, porém enquanto os policiais preservavam o local, o filho da vítima estava sendo entrevistado por uma das PMs. Ele estava bem exaltado e a todo o momento se contradizia ao relatar o fato.

A policial viu marcas de arranhões no pescoço do rapaz, o que chamou a atenção. Questionado sobre elas, ele contou ter se envolvido em uma briga dias atrás, porém nas lesões se observavam sangue ressecado. Com a persuasão da PM, o rapaz confessou ter matado sua mãe por estrangulamento.

Conforme reportagem publicada pelo jornal O Democrata, de São José, o filho sofre de doenças psiquiátricas e estava internado em um hospital psiquiátrico de onde saiu no dia 10 deste mês.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao autor, sendo conduzido ao Plantão Policial. Após tomar ciência dos fatos, a autoridade de Polícia Judiciária, ratificou a prisão, recolhendo o rapaz à Cadeia Pública, onde permaneceu à disposição da Justiça.