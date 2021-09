Identificado casal que morreu em acidente com caminhão

Um caminhão carregado com caixas de sabão em pó, sachês de molho de tomate e outros produtos, tombou na SP-215 na manhã do domingo, dia 12 de setembro. As vítimas, um homem e uma mulher, ficaram presos às ferragens e foi necessário o uso de máquinas para levantar o veículo para que as equipes de resgate pudessem retirá-las da cabine.

O caminhão seguia no sentido São Roque da Fartura-Vargem Grande do Sul, quando na curva existente na altura do km 29, ponto onde ocorreram vários acidentes graves, tombou. As causas do acidente ainda estão sendo analisadas, mas ao que tudo indica, o veículo perdeu o freio. O caminhão tombou, capotou e só parou em uma vala.

O motorista foi identificado posteriormente como sendo Alex Aiin Thiago e Silva, 34 anos, natural de Mossoró (RN) e sua esposa Cleize Gabiratti, de 35 anos, natural de Guariba (SP), residentes em Ribeirão Preto. Os dois não resistiram aos ferimentos e faleceram no local. O caminhão saiu de Ribeirão Preto e faria entregas em Pouso Alegre (MG) e em Brodowski (SP).

Atenderam a ocorrência equipes do Corpo de Bombeiros de São João da Boa Vista, da Polícia Rodoviária, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Polícia Militar, Polícia Científica, Departamento de Serviços Urbanos e Rurais (Dsur) e da Guarda Civil Municipal (GCM).

De acordo com o informado, o Dsur foi acionado e compareceu ao local com uma máquina carregadeira que levantou a cabine do caminhão para que as equipes pudessem desencarcerar as vítimas que estavam presas na cabine.

Pela GCM atuaram a subinspetora Luciana e os GCMs Toneto, Roberto, Marcelo, Daniel e Luís Carlos, na Secom.

Alex e Cleize, residentes em Ribeirão Preto, faleceram no local. Foto: reprodução/facebook