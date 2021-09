Morador ameaçou a família com faca na Cohab IV

Um homem de 33 anos foi preso por violência doméstica na quarta-feira, dia 15, na Cohab IV. A Polícia Militar, por meio do cabo Salomão e do soldado Emiliano, foi acionada e compareceu no local.

A mãe do morador informou aos policiais que seu filho chegou agressivo em sua casa e, com uma faca em mãos, ameaçou todos que estavam no local.

Conforme relatou, o homem disse que iria cortar a mangueira do botijão de gás e colocar fogo na residência e, em seguida, saiu do local.

Após breve patrulhamento, a equipe o localizou e realizou abordagem. Aos policiais, ele informou que discutiu com sua mãe.

Ele foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado elaborou o boletim de ocorrência. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.