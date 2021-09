Audiências Públicas

A população pode participar das audiências públicas para o debate do Plano Plurianual para 2022 a 2025, que serão realizadas pela Câmara Municipal em duas reuniões. O primeiro encontro será no dia 28 de setembro e o segundo, no dia 6 de outubro. As duas audiências serão realizadas na Câmara a partir das 19h.

Falta da AstraZeneca

A falta de doses da vacina AstraZeneca em diversos Estados levou municípios, como a capital paulista, a empregar o imunizante da Pfizer como segunda dose para os moradores que já tinham vencido há muito tempo o prazo para tomar a segunda dose da vacina AstraZeneca. Em Vargem, muitos moradores também aguardam a segunda dose e questionavam a possibilidade de ser adotada também a imunização com a Pfizer.

Posição da prefeitura

No entanto, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) respondeu a um internauta que a prefeitura aplica as vacinas de acordo com o que vem determinado na grade pela Secretaria de Estado da Saúde. Assim, nesta semana, a vacina da Pifzer veio com determinação para aplicação apenas para segunda dose de quem já havia recebido este imunizante na primeira dose.

Se for, será

Amarildo disse ainda que quando a vacina da Pifzer vier com determinação para ser aplicada como segunda dose no lugar da AstraZeneca, a prefeitura assim o fará. “Infelizmente, o número de vacinas da AstraZeneca que estamos recebendo não atende nossa necessidade no momento. Estamos encaminhando reclamações constantemente a respeito dessa falta de vacina”, reforçou o prefeito. Amarildo lembrou que havia expectativa de chegada de novas doses da AstraZeneca na sexta-feira, dia 17.

Reabastecido

Em entrevista coletiva à imprensa realizada no dia 15, a coordenadora do Plano Estadual de Imunização de São Paulo, Regiane de Paula, disse que o estado recebeu 456 mil doses da vacina AstraZeneca/Oxford do Ministério da Saúde e que teria início, imediatamente, o envio para os municípios, de forma a regularizar a aplicação da segunda dose com esse imunizante. Segundo Regiane, com a chegada das doses, o estado deixará de aplicar a Pfizer como segunda dose naqueles que haviam tomado a AstraZeneca como primeira dose.

Recomendação de aprovação

O vereador Paulinho da Prefeitura (PSB), que presidiu o Legislativo em 2020, destacou que o Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, recomendou a aprovação das contas do seu exercício. Em suas redes sociais, Paulinho agradeceu aos servidores do Legislativo, e ao advogado Valter Luís de Melo, que foi seu assessor no período.