Auto Elétrica Pereira está em novo endereço

Uma das mais antigas auto elétricas de Vargem Grande do Sul, a Auto Elétrica Pereira, de João Batista Pereira de Alcântara, o conhecido Joãozinho Eletricista, que há cerca de 50 anos trabalha no ramo mudou de endereço. Atualmente, atende seus amigos e clientes, à Rua Santo Antônio, nº 400, próximo à Jocita, na Vila Santana.

Joãozinho conta com a parceria e com a experiência do seu filho João Paulo, que com ele atua há mais de 20 anos e no novo espaço, com a colaboração de dois profissionais que fazem parte da equipe, atuam na manutenção e conserto de carros, caminhões, máquinas agrícolas. Também revendem peças e baterias aos clientes, com a mesma honestidade e reconhecido trabalho profissional que conquistaram nestes anos todos.

Os proprietários convidam seus clientes e amigos para conhecerem as novas instalações, trocarem ideias e uma boa conversa.