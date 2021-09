Conheça a Fábrica de Óculos

Inaugurada no dia 10 de setembro, a segunda loja da Fábrica de Óculos, do grupo de óticas do empresário Leandro Tavares Gonçalves, já é um sucesso, assim como as demais lojas do grupo na cidade. Aliando qualidade a preços de fábrica, a nova unidade fica à Rua do Comércio, esquina com a Rua São Pedro. Leandro e equipe convidam a todos para conhecer a nova loja e suas promoções.