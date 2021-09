Durante todo o mês, alunos da escola D. Pedro II aprenderam história de Vargem

O aniversário de Vargem Grande do Sul é celebrado neste domingo, dia 26. Durante todo o mês de setembro, os alunos da escola D. Pedro II vêm aprendendo a história da cidade.

Conforme explicou Fátima Ap. Gaiardo Lotti, diretora pedagógica, todas as sextas-feiras os estudantes se reúnem para cantar o Hino Nacional e, com o aniversário da cidade no mês de setembro, cantam o Hino de Vargem Grande do Sul.



“Cada série, de acordo com a faixa etária, trabalha a história da nossa cidade, os monumentos e construções importantes, como a Casa da Cultura, o Cristo Redentor, a Escola D. Pedro II e o busto do Padre Donizetti”, informou.

Fátima contou que na escola, eles aprendem sobre o brasão de armas, a bandeira e sobre o hino. “Ensinamos por quem foi criado, sua letra e que os compositores do hino são cidadãos de nossa cidade”, disse.



A diretora pedagógica pontuou que eles consideram muito importante que os alunos tenham conhecimento da história da cidade e tudo que possa representá-la. “Os alunos do 4° ano, por exemplo, fizeram uma pesquisa dos nomes das ruas da cidade para descobrir quem são essas pessoas que foram homenageadas ali, qual é sua história com nossa cidade. Além disso, tivemos aula de artes com a bandeira e com lugares que eles reconhecem como importantes de nossa cidade”, completou.

Hino do Município

Gregório Pasquini e Tupã Brasil são os autores do hino de Vargem



Cantando teu esplendor

Neste hino de amor

Minha alma se enternece

Tu és minha terra querida

Tantos anos de vida

Vargem Grande que floresce

Saudando com alegria

Ao raiar de um novo dia

Vibra teu povo feliz

Que seja um marco de glória

Pedaço na história

Do nosso Brasil

Vargem Grande do Sul

Renasce em cada aurora

Tens ainda o encanto

Da menina de outrora