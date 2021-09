Escola Benjamin Bastos comemora 106 anos neste sábado

Neste sábado, dia 25 de setembro, a Escola Estadual Benjamin Bastos comemora 106 anos atendendo diferentes gerações da comunidade vargengrandense. Devido à pandemia da Covid-19, a escola terá quatro comemorações para abranger todos os alunos.

A diretora Mênica Bernardes Gutierres Dotta comentou que, neste ano, por conta da pandemia do Covid 19 as festividades foram adaptadas, de forma a assegurar os protocolos sanitários. “Preparamos quatro aniversários para o Benjamin Bastos, para que nenhum aluno, professor ou funcionário ficasse de fora desta comemoração, e com certeza respeitando todos os protocolos sanitários”, contou.

Ela pontuou que, como atualmente a escola pode atender apenas 50% do grupo, por conta do distanciamento de 1 metro, as crianças frequentam as aulas no formato de rodízio semanal, ou seja, uma semana um grupo frequenta presencialmente e o outro grupo participa de forma remota e vice-versa.

“Assim, para que todas as crianças pudessem parabenizar os 106 anos da escola, foram oferecidas quatro festividades. Os alunos puderam prestigiar apresentações de dança, música, teatro, além de conhecerem um pouquinho da história do Benjamin Bastos através da exibição de um documentário criado e editado pelos alunos, sob a supervisão da equipe escolar, contando com relatos emocionantes de ex-alunos e de professores atuais da escola Benjamin Bastos, que viveram boas memórias nos espaços do Benjamin Bastos. A comemoração dos 106 anos também contou com divertidas brincadeiras e premiações, envolvendo todos com muita diversão”, disse.

Mênica relatou que estes quatro aniversários do Benjamin Bastos tiveram o intenso empenho de toda a equipe escolar. “Mas foi muito gratificante poder ver os olhinhos de cada criança brilhando de felicidade em um momento tão frágil que a nossa sociedade vive”, disse.

Conforme explicou, estas comemorações só foram possíveis graças à dedicação de todos os professores, funcionários, colaboradoras da limpeza e da merenda e equipe gestora. “Para 2022 já temos planos maiores para os 107 anos do Benjamin Bastos. Nós contamos com a imunização de toda a população e o retorno total das atividades escolares, podendo então organizar uma comemoração linda e aberta a toda comunidade vargengrandense, como sempre fizemos”, relatou.

Escola teve quatro comemorações devido a pandemia da Covid-19. Foto: Arquivo Pessoal