Gazeta de Vargem Grande comemora 40 anos, e o sonho continua

Tadeu Fernando Ligabue

Fiz 64 anos na terça-feira, dia 14 de setembro e o jornal Gazeta de Vargem Grande comemora 40 anos neste domingo, dia 26 de setembro, dia do aniversário de Vargem Grande do Sul. Tinha completado 24 anos quando fundei o jornal. Não me aposentei ainda, só aos 65 anos e tenho de continuar trabalhando para o sustento. Não que a aposentadoria vá suprir todas as necessidades, deverei receber em torno de dois salário mínimos, já tá bom demais, mas vou ter de continuar trabalhando por um bom tempo ainda.

Justamente por estar trabalhando nesta terça-feira, ao buscar um bom ângulo para fazer uma foto na estrada que leva à antiga Dedini e passa ao lado do Jardim Canaã, ousei subir em um barranco que faz divisa com a Morandin Ferro e Aço, bem alto, sem onde apoiar, mas no afã de conseguir a melhor imagem, arrisquei, mesmo sabendo que já não sou tão jovem assim e que lá no fundo algo me dizia que ia dar m…



Não deu outra, ao descer, segurei num galho de goiabeira, que quebrou e lá fui eu focinhando pela estrada dura de terra, sem apoio, lugar bem alto, num tombo espetacular, assistido por apenas dois rapazes que estavam sentados na calçada logo à frente. Foi um tombo daqueles que teu rosto vai direto ao encontro do chão. Máquina fotográfica na mão direita e sobrou tão somente a mão esquerda que institivamente coloquei debaixo do rosto para não ter boca, nariz e outras partes quebradas.

Quebrou somente a mão esquerda, que teve de ser imobilizada parcialmente. Escrevo esta matéria catando milho no computador. Pior ainda, tinha uma pescaria agendada para este sábado, pesca com isca artificial no Rio Mutuca, no Amazonas e o uso da mão é imprescindível.

Lógico que estou um tanto quanto dolorido e chateado com todo este acontecimento e com as mudanças bruscas de plano. Já não vou ter a facilidade de escrever as matérias para esta edição e tão pouco a destreza para pegar os peixes. Mas vou escrever e vou atrás dos peixes.

Escrevo esta crônica também para que os leitores tenham um pouco do conhecimento da luta que é fazer um jornal semanal em Vargem Grande do Sul e chegar aos 40 anos de existência. Acredito que por ter um único dono desde sua fundação, no caso a minha família, pois me ausentei devido a motivos profissionais por algum tempo da direção do jornal, a Gazeta de Vargem Grande é o jornal mais longevo na história da nossa cidade. Outro jornal de longa duração e que ocupa um lugar de mérito na história de nosso município, A Imprensa, também durou muitas décadas, mas passou por vários donos desde sua fundação.



Me vejo aos 24 anos, cheio de sonhos, fundando o jornal e colocando nele toda minha energia e vontade de mudar o mundo, juntamente com as pessoas que compartilhavam estes mesmos sonhos e se não tínhamos como mudar o mundo, pelo menos fazer a diferença na nossa cidade, no nosso pequeno mundo, na nossa aldeia.

Hoje me vejo cercado dos mesmos desafios. A idade nos dá mais serenidade, sabedoria. Os ímpetos da juventude que nos possibilitavam vencer tantos obstáculos, cedem lugar para ouvir mais, dialogar mais, entender que tudo tem seu tempo de maturação e que revoluções cobram um preço altíssimo, apesar de em alguns casos, serem necessárias.

Mas, quando me submeto a subir em um barranco alto para cumprir com meu trabalho, procurando a melhor imagem, buscando fazer a melhor reportagem para os leitores da Gazeta de Vargem Grande, tendo o compromisso de ouvir a população, relatar os fatos, norteado com a verdade, com a ética, nestes tempos sombrios de fake news, de perseguição aos meios de comunicação, aos jornalistas, vejo que os sonhos daquele jovem que lutava contra a ditadura, a favor da democracia, da liberdade, das eleições livres no Brasil, ainda faz sentido.

Ter consciência que é um trabalho árduo, de formiguinha, incansável, pois agora, mais do que há 40 anos atrás, editar um pequeno jornal, ser jornalista, com o advento da internet, tornou-se um desafio ainda maior e de extrema necessidade no Brasil e em Vargem Grande do Sul. Não só uma luta para sobreviver, mas acima de tudo, um ato de amor, de responsabilidade com a atual e as novas gerações que devem saber que notícias com responsabilidade, são produzidas por jornalistas sérios e veículos que conseguem sobreviver por quase meio século, como é o caso da Gazeta de Vargem Grande.