Praça da Matriz: O coração de Vargem Grande do Sul

Inaugurada em 1918 pelo Subprefeito Capitão Belarmino Rodrigues Peres, a praça que mais tarde passou a se chamar Capitão João Pinto Fontão, viu de perto o crescimento da cidade, desde um pequeno povoado até os dias atuais.

A praça recebe neste sábado, dia 25, uma exposição de fotos, como esta, de Virgílio Forlin, para contar sua história e momentos importantes da trajetória de Vargem Grande do Sul

Fotos contam a história da praça e momentos importantes da cidade

Assessor de Cultura, Lucas Buzato, organiza o material que será exibido na exposição. Foto: Departamento de Cultura

Organizada pelo Departamento Municipal de Cultura e Turismo, neste sábado, dia 25, será a abertura da exposição de fotos “A Praça é do Povo”, um dos eventos comemorativos ao aniversário de 147 anos de Vargem Grande do Sul, que será celebrado neste domingo, dia 26.

A exposição será ao ar livre e de acordo com a diretora de Cultura, Márcia Iared, trará imagens da praça, da rua do Comércio e de momentos do passado do município, lembrando uma Vargem Grande do Sul bucólica de outrora.

As imagens que serão expostas são reproduções de fotografias do conhecido Virgílio Forlin, um dos principais profissionais da área da história de Vargem e que retratou momentos importantes da trajetória do município. Haverá ainda imagens de outros fotógrafos e de acervos particulares.

De acordo com o Departamento de Cultura, as fotografias serão ampliadas e reproduzidas em 15 painéis que trarão ainda textos explicativos e curiosidades sobre o passado vargengrandense. Essa será a primeira atividade organizada pelo Departamento de Cultura que contará com participação de público, desde o início da pandemia.

Os painéis ficarão expostos na praça até o final de setembro e o Departamento de Cultura pede a colaboração da população para que as imagens não sejam depredadas.

Uma Vargem Grande do Sul de outrora será contada em imagens e textos na exposição

Exposição

A cerimônia de abertura da exposição “A Praça é do Povo” será neste sábado, dia 25, às 10h30. A exposição é uma iniciativa da prefeitura municipal, com o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), vice-prefeito Celso Luís Ribeiro (Podemos), texto de Márcia Aparecida Ribeiro Iared, diagramação da Assessoria de Comunicação, projeto de Lucas Buzato e realização do Departamento Municipal de Turismo.

Programação de aniversário

Os eventos comemorativos dos 147 anos de Vargem neste final de semana terão ainda uma homenagem ao músico e ex-vice-prefeito Sebastião de Abreu Ribeiro, o Tupã Brasil, e ao professor Gregório Pasquini, autores do Hino de Vargem Grande do Sul.

Será lançada neste sábado, dia 25, a regravação do hino da cidade, com a participação de alguns cantores da Cultura, em uma homenagem aos compositores e intérpretes da primeira versão de 1974, quando foi celebrado o centenário de Vargem.

Composto por Tupã Brasil e Gregório Pasquini, a obra teve ainda colaboração de Arquimedes Pistorezzi e Vanderlei Ribeiro.

Já neste domingo, dia 26 de setembro, às 16 h, a Casa da Cultura retoma o projeto Cinema na Cultura, com o filme “O Cangaceiro” de 1953, gravado em Vargem Grande do Sul, com a participação de grandes nomes da dramaturgia nacional como Alberto Rushel, Marisa Prado, Milton Ribeiro, Vanja Orico, Adoniran Barbosa e grande elenco.

A produção será exibida na Casa da Cultura, com o público, que retirou os ingressos durante a semana, seguindo os protocolos de segurança. Será obrigatório o uso de máscaras e o respeito o distanciamento entre os lugares.