Ao atingir rede elétrica, homem morre eletrocutado em obra atrás do Free Motel

Na segunda-feira, dia 20, um homem morreu eletrocutado após sofrer acidente em uma obra na rodovia SP-344, km 241, atrás do Free Motel. A Polícia Militar foi acionada e a equipe do cabo Querino e do soldado César foi ao local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado pelas testemunhas e constatou o óbito quando chegou ao local.

Segundo testemunhas, a vítima chegou à construção em um caminhão basculante Mercedes-Benz para descarregar carga de areia.

As testemunhas contaram que o rapaz acionou a caçamba basculante e, após descarregar a areia, ainda com a caçamba levantada, andou alguns metros e baixou a caçamba, não percebendo que a mesma havia enroscado em um fio de energia elétrica. Quando desceu do caminhão, tocou na carroceria do mesmo, tomando um choque elétrico, que o derrubou no chão.

A Polícia Militar solicitou que a Polícia Científica e os investigadores comparecessem ao local, bem como o Instituto de Criminalística (IC). O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).