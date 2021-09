Casos de violência doméstica na região na última semana assustam

No Brasil, dados do 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho, mostram que a cada minuto uma vítima de violência doméstica ou pessoa que presenciou agressões físicas ou psicológicas contra mulheres ou meninas acionaram a polícia no ano passado. O número representa um crescimento de 16,3% em relação a 2019, sendo 694.131 ligações para a polícia.

Apenas na última semana, 11 casos de violência doméstica na região foram registrados na Polícia Civil, sendo seis em São João da Boa Vista, três em Casa Branca, um em Mococa e um em São Sebastião da Grama. Em todos os casos, as vítimas solicitaram a Polícia Militar. Os autores dos crimes eram maridos, filhos, filhas, companheiros e ex-namorados.

Dia 17

Na sexta-feira, dia 17, um rapaz de 30 anos fez ameaças verbais à mãe, de 56 anos, no Jardim Aliança, em São João da Boa Vista, por volta das 20h20. O rapaz estava muito alterado e fez ameaças como ‘‘hoje eu te mato, eu tenho uma ponto 40’, fazendo referência a um armamento.

Em outro caso, na Vila Brasil, em São João, a vítima, de 51 anos, relatou sobre agressões, ameaças e danos em seu imóvel. O autor, de 47 anos, quebrou o vidro da porta do apartamento da vítima e se feriu, cortando o braço direito.

Dia 18

Por volta das 18h do sábado, dia 18, na Vila Valentin, em São João da Boa Vista, um homem de 49 anos entrou na casa de sua companheira, de 47 anos, e se recusou a sair, mesmo com a medida protetiva de urgência contra ele, que ela possuía.

Em Casa Branca, no bairro São João, por volta das 13h, um rapaz de 26 anos tentou pular o telhado para entrar na casa de sua ex-namorada. Com a chegada dos policiais, ele tentou correr, mas foi detido. A vítima, de 41 anos, apresentou medida protetiva contra ele.

Em Venda Branca, distrito de Casa Branca, por volta das 17h, um rapaz agrediu a esposa e tentou matá-la, armado com um machado e uma marreta. O autor, de 46 anos, a esposa, de 20 anos, e uma vizinha, de 31 anos, estavam brigando na calçada quando os policiais chegaram. Os pisos da mureta em frente à casa da vizinha haviam sido quebrados com a marreta.

Uma mulher de 24 anos declarou ter sido agredida com socos no rosto pelo seu marido, de 35 anos, em Casa Branca, na Vila São Bernardo, por volta das 20h. O rapaz informou que ocorreram agressões mútuas, pois ao tentar praticar relação sexual com sua esposa, ela negou e ainda disse que procuraria outro homem.

Dia 21

Na madrugada de terça-feira, dia 21, em Mococa, no bairro São Domingos Shopping, uma mulher de 31 anos foi agredida na cabeça com um prato e uma barra de ferro pelo marido, de 38 anos. A agressão ocorreu após o autor do crime querer pegá-la à força para ter relação sexual e ela negou. Ele jogou um prato nela, que tentou sair do local. Porém, o homem pegou uma barra de ferro e danificou o veículo e, em seguida, agrediu a mulher com a barra duas vezes na cabeça. Ela ficou inconsciente e com lesão na cabeça, com suspeita de traumatismo craniano, permanecendo internada para novos exames.

Por volta das 6h, em um bairro rural de São Sebastião da Grama, um homem de 39 anos tentou amarrar a esposa, de 28 anos, com uma corda. Ela contou que os desentendimentos são constantes e que já tentou se divorciar várias vezes, mas o rapaz sempre a chantageia dizendo que se a separação ocorrer, ele fará de tudo para afastá-la das crianças e que ela irá passar por necessidades. A mulher tentou ir para a casa de sua mãe, em Divinolândia, e o agressor tentou amarrá-la, porém ela conseguiu fugir e pedir ajuda na casa de um vizinho.

Por volta das 15h, em São João da Boa Vista, no bairro Bela Vista, a vítima, de 54 anos, relatou não suportar mais as agressões físicas, verbais e ameaças de morte da filha. Ela havia sofrido agressões com objeto de madeira na cabeça, mordida na cabeça e estava com escoriações no antebraço esquerdo e orelha direita. A filha, de 32 anos, havia se trancado no quarto e ameaçou cortar os policiais. Ela só saiu do local após injetarem gás de pimenta por baixo da porta.

Dia 22

Em São João da Boa Vista, por volta das 15h30 de quarta-feira, dia 22, uma mulher de 64 anos foi agredida e ameaçada de morte pelo filho de 36 anos, que estava agressivo e ingerindo bebida alcoólica. Ela contou que vem sendo ameaçada de morte por ele, que danificou um vidro da janela do quarto da residência e várias vezes já agrediu pessoas na casa.

Por volta das 21h, no Jardim Dona Terezinha, em São João da Boa Vista, uma mulher de 32 anos ameaçou queimar a mãe, de 54 anos. Ela estava agressiva e se escondeu em um quarto, trancando a porta, que foi arrombada pelos policiais. A vítima deu entrada às medidas protetivas de urgência.