Dupla realiza roubo a mão armada em madeireira

Uma madeireira no Parque Industrial foi alvo de um roubo à mão armada no dia 16, por volta das 12h. A Polícia Militar foi acionada e o cabo Cipriano e o soldado César foram ao local.

Na ocasião, dois rapazes armados e encapuzados entraram no local. A dupla cometeu o crime em um veículo Gol modelo quadrado da cor cinza. Eles entraram no estabelecimento e anunciaram o roubo, exigindo que a vítima abrisse um cofre.

A vítima respondeu que não sabia a combinação de abertura. Foi quando um dos rapazes deu coronhadas em sua cabeça e subtraiu R$ 700,00 da gaveta de uma mesa. Em seguida, a dupla deixou o local levando o veículo Toyota Corola da vítima, que tinha R$ 800,00 no interior.

A vítima relatou aos policiais que a dupla deu a impressão de saber exatamente onde estava o cofre e que em seu carro havia dinheiro.

Na segunda-feira, dia 20, os dois veículos foram localizados abandonados em uma estrada vicinal entre Vargem Grande do Sul e Casa Branca. O veículo VW/Gol havia sido furtado na cidade de Poços de Caldas no dia 4 de agosto deste ano. Buscas estão sendo realizadas visando identificar os autores do roubo.