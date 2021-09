Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Alcides Bertoloto, o conhecido Bigode, aos 78 anos de idade, no dia 19 de setembro. Deixa a esposa Terezinha Milanez Bertoloto; os filhos Marcelo e Maria Cecília, a nora Sandra, os netos Marina, Ana Laura, João Gabriel e João Paulo. Foi sepultado no dia 19, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Aparecida Minhoto, aos 69 anos de idade, no dia 18 de setembro. Era viúva de Antônio Carlos Minhoto. Deixa os filhos Maria José, Silvana, Rodrigo e Marcos, netos e bisneta. Foi sepultada no dia 18, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Aparecida Zago Marti, aos 78 anos de idade, no dia 19 de setembro. Deixa o irmão Wanderley, a cunhada Regina, sobrinhas e primos. Foi sepultada no dia 19, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Tatiana Lopes Vidal Silvanto, aos 35 anos de idade, no dia 17 de setembro. Deixa a mãe Marisa Lopes do Nascimento, irmãos, cunhadas e sobrinhos. Foi sepultada no dia 18, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Isabel Fiori Costa, aos 77 anos de idade, no dia 18 de setembro. Era viúva de João Batista Fontão Costa; deixa os filhos João Batista, Regina, Ana Paula e Roberta; e netos. Foi sepultada no dia 19, no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista.

Faleceu Maria Aparecida Bárbara Fernandes, aos 96 anos de idade, no dia 21 de setembro. Era viúva de Antônio Cândido Fernandes; deixa os filhos Léa, Antônio Carlos, Auro Celso e Agnes, era mãe também de Sueli, falecida em maio deste ano; deixou também os genros Eudes e Zé da Kibon, as noras Valquíria e Maria; os netos Simone, Auro, Sérgio, Silvia, Renata, Roberta, Lenon, Leandro, Cristina, João e Renan; e bisnetos. Foi sepultada no dia 22, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Carlos Pereira, aos 43 anos de idade, no dia 20 de setembro. Deixa os pais Anésia Garcia Pereira e Victor Alves Pereira; irmãos e sobrinhas. Foi sepultado no dia 22, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Aristides Valentin Solano, aos 77 anos de idade, no dia 20 de setembro. Deixa o irmão Dorival, a cunhada Vera e os sobrinhos Reginaldo, Rodrigo, Maria Aparecida, Daniel e Marcos. Foi sepultado no dia 21, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Isabel da Conceição Ribeiro Arnaldo, aos 87 anos de idade, no dia 20 de setembro. Era viúva de José Arnaldo; deixa os filhos Luzia, Fátima, Rosalina, Rosenda, Ana, Mauro, Luiz, Aparecida, Lúcia, Roseli e João; noras; genros, netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 21, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Gilda Madalena da Silva Campos, aos 61 anos de idade, no dia 23 de setembro. Deixou as filhas Fernanda e Keila; os genros Fernando e Danilo; as netas Ana Laura de 4 anos e Mariana de 6 anos. Foi sepultada no dia 24, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu João Batista dos Reis, aos 74 anos de idade, no dia 24 de setembro. Deixa a esposa Aparecida do Carmo Reis; os filhos Edenilson, Edimilson e Fábio; noras; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 24, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu João Vitor Santos Araújo, aos 3 meses de idade, no dia 21 de setembro. Foi sepultado no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Aparecida da Silva, aos 73 anos de idade, no dia 20 de setembro. Deixou os filhos Elaine e Adilson, o genro Paulo, a nora Daniela e netos. Foi sepultada no dia 21, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos de Itobi

Faleceu Tereza Maria dos Anjos Silva, no dia 15 de setembro. Deixa os filhos Paulo, Vera, Luciana, Maria, Zilda, José (já falecido), netos, bisnetos, tataranetos e demais familiares. Foi sepultada no dia 16, no cemitério municipal de São José do Rio Pardo.

Faleceu Aparecida Champini Moreira, aos 83 anos de idade, no dia 16 de setembro. Deixa os filhos Walter, Paulo, Carlos, Maria e Walcir, netos e bisnetos e demais familiares. Foi sepultada no dia 17, no cemitério municipal de São João da Boa Vista.