Gilberto Giraldi realiza semana de palestras

Para encerrar o mês de setembro a Escola Estadual Gilberto Giraldi realizará a semana de palestras “Guiar Emoções e Garantir Autonomia”, com convidados especiais que darão oportunidade para toda comunidade escolar e seus familiares conhecerem um pouco mais sobre como lidar com as mudanças físicas, emocionais, psicológicas e comportamentais que os adolescentes passam neste período tão difícil e solitário e que se manifestam nos modos de pensar, sentir e nos comportamentos ou atitudes para se relacionar consigo mesmo e com os outros. As palestras serão realizadas de 27 de setembro a 1º de outubro.

Com esta ação de conteúdo de apoio emocional a intenção é fazer o estudante aprender a dizer o que “sente do lado de dentro”, é acolher suas dúvidas e dificuldades e através do desenvolvimento das habilidades socioemocionais proporcionar um ambiente escolar mais livre de conflitos, formando assim estudantes mais assertivos, que sejam responsáveis que se autoconheçam, que se respeitem e saibam respeitar o próximo, enfim que tenham empatia.

Pensando na formação integral de todos os estudantes a disciplina do Projeto de Vida norteia o trabalho pedagógico da escola, pois conhecendo mais sobre os estudantes a escola consegue atender o que cada um precisa para seu crescimento/amadurecimento.

Os convidados durante a semana são a psicóloga Isabela Bedin Bernardelli (CRP 06/143748), conselheira tutelar (2020 -2024) e que irá abordar o tema “Relações familiares e laços afetivos: entre o amor e o conflito”; a fisioterapeuta Marilia Carvalho de Mello, que tratará a temática “A cura através dos movimentos”; o psicólogo Murilo Antonio Bini, atuante na abordagem gestáltica e pós graduando em Neuropsicologia, que irá falar sobre o tema “Apresentação do Programa Psicólogos na educação”.

A programação segue com a psicóloga Karina Sandoval, que atua no Caps III de Casa Branca, psicóloga clínica, membro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que tratará a temática “Tema: Como entender o eu que sou?”; a delegada Anna Valéria Annunziata Gabricho, que após 20 anos de atuação se aposentou em Vargem Grande do Sul e foi Diretora da Ciretran, da Cadeia Pública, Corregedora e Seccional de Polícia de São João da Boa Vista, que falará sobre o tema “Você tem o direito de escola: Mulher, sociedade e vulnerabilidade”. Outro convidado é o ginecologista e obstetra Dr. Marcel Uchiyama, uroginecologista e Cirurgião Ginecológico, Ultrassonografista em Ginecologia e obstetrícia, que falará sobre o tema “Transformações na adolescência: Da mente ao corpo”.

