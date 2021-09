Rapaz furta caixas de chocolate de estabelecimento e é preso

Um rapaz de 25 anos foi preso após furtar três caixas de chocolate Bis em um estabelecimento comercial no Jardim Paulista, na quinta-feira, dia 23, por volta das 16h30.

A equipe da Polícia Militar dos soldados Márcio e Prado patrulhava pelo bairro, quando viu o rapaz saindo correndo do comércio e uma funcionária correndo atrás e dizendo “peguem ele”.

Os policiais fizeram um breve acompanhamento do rapaz, que entrou em várias residências. Em seguida, ele foi abordado, sendo verificado que ele havia furtado três caixas de chocolate Bis. Foi feito contato com o proprietário do estabelecimento e verificado as imagens.

O rapaz foi levado até a Delegacia de Polícia, onde o delegado de plantão elaborou o boletim de ocorrência de tentativa de furto. Após o término da ocorrência, ele permaneceu preso.