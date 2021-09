Tiro de Guerra realizou Operação Bandeirantes

O Tiro de Guerra 02-092, de Vargem Grande do Sul, realizou no sábado, dia 18, e no domingo, dia 19, a “Operação Bandeirantes”, em conjunto com o TG de São João da Boa Vista e o TG de Espírito Santo do Pinhal.

A atividade ocorreu na área do Clube Caco Velho, em Espírito Santo do Pinhal, e faz parte do calendário do ano de instrução, onde os atiradores realizaram um exercício de curta duração no terreno, executando uma marcha diurna de 12 quilômetros a pé na área rural e urbana, em situação de uma patrulha de combate. Os atiradores também realizam atividades de Progressão em Combate e Transposição de Obstáculos, Camuflagem, Orientação Diurna e Noturna, Fortificação em Campanha e Noções Básicas de Sobrevivência.

O objetivo é fazer com que o atirador esteja adaptado a suportar o desconforto e a fadiga por um maior tempo e trabalhar o condicionamento físico e psicológico que o militar necessita. Ao final do exercício, os atiradores foram recepcionados nas instalações do Tiro de Guerra de Vargem, com a presença de seus familiares.

O Chefe da Instrução, o 1º sargento Bruno de Paula Prates, afirmou que mais uma vez os jovens de Vargem Grande do Sul deram o exemplo de vigor físico, resistência e comprometimento ao vencerem mais estas barreiras na vida militar. Ele pontuou que os atiradores apresentam-se em excelente nível e que, todos, com muito profissionalismo superaram as expectativas para estas atividades, servindo de exemplo para as futuras turmas.