Unifeob abre inscrições para Vestibular 2022

Considerado o melhor centro universitário de toda a região segundo o Ministério da Educação (MEC), a Unifeob anunciou a abertura das inscrições para o Vestibular de Bolsas 2022. O processo seletivo acontecerá no dia 24 de outubro, um domingo, nas dependências do Campus Mantiqueira (Av. Dr. Octávio da Silva Bastos, 2439 – Jardim Nova São João), em São João da Boa Vista.

Os candidatos aos mais de 20 cursos de graduação poderão concorrer a bolsas de estudo de até 100%. Para se inscrever, basta acessar o site vestibular.unifeob.edu.br, preencher o formulário e realizar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 25,00. Na página é possível conhecer cada curso, os professores e a matriz curricular.

Vestibular na Escola

Devido aos avanços na imunização contra Covid-19 em São João e região, a área de Relacionamento com Escolas da Unifeob retomará a partir deste mês o projeto Vestibular na Escola, realizado anualmente até 2019 e interrompido por conta da pandemia.

“Nossa equipe vai até as instituições parceiras e aplica gratuitamente a prova de vestibular aos alunos interessados”, explica a coordenadora de Comunicação e Marketing, Tharcila Buzon. “As maiores vantagens são não precisar se deslocar até o campus, principalmente para quem vive em outra cidade, e garantir os descontos de 70% na primeira mensalidade e 20% em todas as mensalidades do curso escolhido”.

Para agendar essa ação para sua escola, basta entrar em contato com a responsável pelo Relacionamento com Escolas, Isabella Bruno Pereira, pelo e-mail: isabella.pereira@unifeob.edu.br ou pelo telefone/WhatsApp (19) 971 503 902.

Cursos

As opções de cursos abrangem as mais diversas áreas do conhecimento, como Agro, com as formações em Engenharia Agronômica (matutino e noturno) e Medicina Veterinária (noturno e matutino); Ciências Sociais Aplicadas, com os cursos de Arquitetura e Urbanismo (matutino e noturno), Direito (noturno e matutino) e Pedagogia (noturno); Engenharias, com as formações em Engenharia Civil (noturno), Engenharia de Produção (noturno) e Engenharia Mecânica (noturno); Escola de Negócios, com os cursos de Administração (noturno), Análise e Desenvolvimento de Sistemas (noturno), Ciências Contábeis (noturno), Ciência da Computação (noturno) e Ciências Econômicas (noturno) e Escola do Bem-Estar, com cursos de Biomedicina (noturno), Ciências Biológicas (noturno), Educação Física (noturno), Enfermagem (noturno), Farmácia (noturno), Fisioterapia (noturno), Nutrição (noturno) e Psicologia (noturno).