Os felinos dominam esta edição da coluna Momento Pet, com os gatinhos de Viviani Cristina Barion.

A Madonna, uma gata rajada, foi a primeira a chegar na família, há cinco anos, quando foi adotada junto ao projeto Focinho Geladinho. Neste ano, ela ganhou a companhia do Joaquim, um gatinho preto e branco, que apareceu na rua de Viviani. “A melhor lembrança que tenho da Madonna é do companheirismo dela e do Joaquim, é que ele é carinhoso e muito arteiro”, comentou.

“Na minha opinião, é muito importante a companhia de um animal doméstico. Eles nos proporcionam momentos de carinho e é uma terapia pra quem está se sentindo sozinho e passar por depressão”, avaliou.

Ela observou que os cuidados para se ter um animal em casa são alimentação, água, veterinário quando o animal não se sente bem e considera fundamental o animal estar em um ambiente harmonizado e alegre.

Com seus gatinhos, Viviani não abre mão de alimentação de qualidade, água abundante, momentos para brincadeira, veterinário, vacinação. “E limitar o acesso a rua, pois infelizmente, algumas pessoas não gostam de gatos”, lamentou.

Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet!

Só entrar em contato pelo Whatsapp (19) 99957-1531 ou (19) 99811-1286