Atletas da Hwarang-do participam de Copa Sudeste

A equipe de Taekwondo Hwarang-do esteve na cidade de Serra (ES) para participar do primeiro evento após a suspensão de torneios devido à pandemia da Covid-19. A Copa Regional Sudeste aconteceu de sexta-feira, dia 17, até domingo, dia 19. A competição, realizada pela Confederação Brasileira de Taekwondo, foi classificatória para o Grand Slam, evento que formará a Seleção Brasileira de Taekwondo de 2022.

Participaram da Copa o técnico do Hwarang-do Ricardo Ramos, conhecido como Rick, e os atletas Luísa Ranzani Avanzi, Heloísa Pereira Fabiulla e Eduardo Idesti, que disputaram a seletiva para o Grand Slam, e Rafael Bertini Júnior, atleta faixa colorida que participou do evento, mas não estava disputando vaga.

Segundo Rick, este foi um torneio de alto nível técnico, com grandes nomes do Taekwondo Brasileiro. “Inclusive, vários atletas da Seleção Brasileira e Seleção Olímpica lutaram no evento”, disse à Gazeta. Para cumprir todos os protocolos de segurança da Covid-19 e poder participar da Copa, os atletas e técnicos tiveram que fazer o teste da doença.

Na sexta-feira, dia 18, aconteceu a estreia da equipe com o atleta Rafael Bertini, que ganhou medalha de ouro na sua categoria. No mesmo dia, também ocorreu a pesagem dos demais atletas vargengrandenses, o primeiro desafio que os atletas de Vargem venceram.

No sábado, dia 19, a equipe Hwarang-do foi em busca de uma vaga para o Grand Slam. A primeira a entrar em quadra foi a atleta titular da Seleção Brasileira Luísa Ranzani, que fez grandes lutas e foi a campeã do evento em sua categoria, Júnior até 55 kg.

Em seguida, estreando em um evento nacional, a atleta Heloísa Pereira, foi muito bem em seu combate, conforme informou Rick. “Sua luta foi muito difícil e ela acabou sendo derrotada na semifinal faltando apenas 10 segundos para encerrar o combate, perdendo para a campeã do evento e ficando com a 3° colocação em sua categoria Júnior até 59 kg”, comentou.

O terceiro a lutar foi Eduardo Idesti. “Ele estava muito bem preparado para o evento, mas não teve sorte e caiu em uma chave de luta muito disputada e extremamente difícil. Mesmo mostrando muita superação, ele foi vencido pelo campeão da categoria e, com isso, ficou com a quarta colocação no geral de sua categoria Juvenil até 55 kg”, comentou o técnico.

Rick parabenizou todos os atletas. “Que se empenharam e se dedicaram nos treinamentos, superando muitas barreiras dia a dia, sempre unidos e dando forças uns aos outros, junto com demais atletas da equipe para chegar no resultado alcançado. Mais uma vez, mostraram determinação e humildade na vitória e nas derrotas”, disse.

Ele também agradeceu aos envolvidos no evento. “A todos os pais e amigos que estavam na torcida pelos nossos atletas. Em especial a prefeitura em nome do diretor de Esportes Luiz Carlos e do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) pelo apoio e parceria”, disse. “Também nosso Mestre Carlos Xavier, que não mediu esforços para os atletas da equipe Hwarang-do estarem presentes neste evento e representarem o município. Agradecimento especial também a todos os colaboradores e patrocinadores dos atletas, tenham a certeza que vocês foram determinantes nesta conquista”, finalizou.

Luísa Ranzani vai disputar seletiva

Atleta Luísa Ranzani foi campeã na copa. Foto: Hwarang-do

A atleta Luísa Ranzani, titular da Seleção Brasileira de Taekwondo, venceu em sua categoria na Copa Regional Sudeste, que aconteceu em Serra (ES). Assim, garantiu uma vaga no Grand Slam, evento que formará a Seleção Brasileira de Taekwondo de 2022.

À Gazeta de Vargem Grande, Luísa contou como foi retornar aos torneios, após um ano e meio sem participar de competições. “Desde o início da pandemia, venho treinando normalmente, adaptando os treinos enquanto as academias não abriam, e visando o retorno às competições”, disse.

Ela comentou quais as principais dificuldades que enfrentou no período em que ficou sem competir. “A incerteza do retorno das competições foi uma dificuldade para me manter motivada o tempo todo. Mas nesse ano, com os eventos já previstos, a maior dificuldade pode ter sido voltar ao ritmo de campeonatos e a luta contra a balança”, relatou.

Na Copa, a vargengrandense teve duas lutas, a primeira, que foi a semifinal, contra uma atleta de Minas Gerais e a final contra uma atleta do Estado de São Paulo. Para ela, foi muito gratificante estar em um campeonato novamente. “Sempre focada em trazer o ouro e confiante por todo o trabalho feito pela equipe aqui em Vargem para eu poder chegar até lá. Estar de volta trouxe também um frio na barriga, por eu estar estreando em uma nova categoria de idade, com atletas mais experientes e com a possibilidade de encontrar mais dificuldades na luta”, pontuou.

Luísa avaliou a conquista. “Fiquei muito feliz por ter alcançado o resultado esperado, com certeza não foi fácil o processo de controle de peso e treinamentos, mas no final valeu a pena. Apesar de todas as adversidades, tive um ótimo desempenho na competição, e estarei trabalhando para competições futuras”, disse. Antes do Grand Slam 2022, que formará a Seleção Brasileira, Luísa contou que disputará o Campeonato Paulista, buscando a vaga no Campeonato Brasileiro.