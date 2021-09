Promoção do Turismo

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) participou, junto da diretora de Cultura e Turismo, Márcia Ribeiro Iared e o assessor Lucas Buzato do encontro da região turística entre Rios, Serras e Cafés, na cidade de Caconde, no dia 20. O objetivo do encontro é fortalecer e unir as cidades da região para o desenvolvimento turístico dos municípios, a divulgação dos atrativos de cada cidade e a busca de recursos para fomentar essa área.

Pensamento Positivo

No uso da palavra, Amarildo falou sobre os quase dois anos de pandemia que comprometeu a Cultura e o Turismo dos municípios, mas acredita que tudo vai melhorar para o ano de 2022, por isso a importância da união de todos para o desenvolvimento da Cultura e Turismo na região. “Ressalto a importância da união dos 12 municípios e como prova disso 8 prefeitos estão presentes nesse encontro”, disse.

Obras questionadas

O vereador Paulinho da Prefeitura (PSB), com base em uma reportagem da Gazeta de junho sobre as obras em execução ou a serem iniciadas no município em 2021, questionou o Executivo sobre alguns projetos. Entre eles, o da viela Amapá, na Vila Polar. Na reportagem, o Departamento de Obras informou que esta intervenção seria finalizada ainda neste ano, mas nada ainda foi feito. O vereador lembrou que se trata de uma obra simples, a execução do calçamento. “Será que a viela da Amapá entrará de novo pra história?”, questionou.

Audiências

Ainda sobre o vereador Paulinho, ele comunicou em suas redes sociais que viajaria a São Paulo nesta sexta-feira, dia 24, onde participaria de duas grandes audiências. No vídeo disponibilizado em seu perfil no Facebook, comentou que iria atrás de benefícios para a cidade.