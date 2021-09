Semana de valorização da vida, na EE Alexandre Fleming

Aconteceu na Escola Estadual Alexandre Fleming, Programa de Ensino Integral (PEI) a “Semana de valorização da vida”. O evento faz parte do movimento mundial do “Setembro Amarelo”, que visa a proteção e manutenção da vida.

A programação aconteceu nas dependências da instituição e contou com a presença de alunos, professores, gestores, funcionários e também da comunidade escolar, sob a forma híbrida, transmitido ao vivo pelo Facebook. No presencial, os alunos assistiram as palestras no pátio da escola, sob os rígidos protocolos de segurança.

No evento, houve a participação de três psicólogos que abordaram assuntos relacionados à campanha. Na segunda-feira, a psicóloga Tauane Abreu abordou o tema: “Estigma também adoece” sobre rotulação e o Bullying. Na terça- feira, o psicólogo Sander Silva abordou o tema “Ansiedade e depressão”, sobre os desafios de alguém ao lidar com a depressão. Na quarta- feira, foi a vez da psicóloga Lucinéia de Cássia Nogueira, que abordou o tema “Escutar sem julgar”, sobre o pré-julgamento que as pessoas fazem de si e dos outros.

Para finalizar, na quinta e sexta-feira, houve um trabalho em forma de atividades em sala de aula, de maneira multidisciplinar de acordo com o Currículo do Estado de São Paulo, visando o desenvolvimento dos temas trabalhados.

Para a direção da escola, a semana foi proveitosa e emocionante, onde todos refletiram sobre a importância de valorizar a vida em sua plenitude. “Não menospreze o dever que a consciência impõe, valorize a vida” (Autor desconhecido).