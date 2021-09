Vargem faz 147 anos. Gazeta, 40 anos

Uma das edições mais complexas que a equipe da Gazeta de Vargem Grande elabora durante o ano, é a do final de semana que antecede o aniversário de Vargem Grande do Sul.

A Edição Especial de Aniversário é planejada para ser uma homenagem à cidade e às pessoas que a construíram e que até hoje dedicam seus esforços em fazer o melhor para o município.

São pessoas que podem ter optado para a vida pública, buscando na articulação política e no planejamento de ações e projetos, contribuem como gestores administrando os bens públicos, prestam serviços e também constroem prédios públicos, ou cuidam da administração do Hospital, entre outros.

Essas pessoas são reconhecidas pela contribuição para a cidade e entram para a história como benfeitores do município.

Há também a grande maioria da população que faz a cidade girar, que coloca a mão na massa. Cada um dos moradores que vivem sua vida de maneira anônima, mas que cumprem seus papéis de trabalhadores, exemplos para suas famílias, cidadãos dedicados e pessoas essenciais para compor a alma e o coração de Vargem Grande do Sul.

Nesses 147 anos que a cidade comemora neste domingo, a Gazeta de Vargem Grande mais uma vez apresenta aos seus leitores, reportagens especiais em homenagem a essas duas faces distintas, mas complementares da população.

A matéria sobre a Praça Capitão João Pinto Fontão traz a luta dos pioneiros em criar a cidade, trazer infraestrutura e dignidade para o povo. Algo que a praça simbolizava naquele momento.

Já a reportagem sobre a expansão urbana de Vargem e os novos bairros, a Gazeta entrevistou justamente aquele morador anônimo, que passa despercebido, mas é fundamental para o desenvolvimento do município.

Nos dois casos, fica evidente a importância da imprensa nesse retrato da cidade. Para escrever sobre a história da Praça, a Gazeta recorreu a pesquisas feitas em jornais que circularam pela cidade naqueles anos, registrando o dia a dia da ainda jovem Vargem Grande do Sul.

No segundo caso, o jornal ao entrevistar os moradores comuns da cidade, coloca no papel, o registro histórico de seus anseios e projetos, formando um panorama do presente 2021 aos leitores futuros.

Assim, a Gazeta de Vargem Grande segue há 40 anos. Recordando o passado, para que exemplos não se percam, retratando o presente, para que as pessoas saibam o que está acontecendo e assim, possam sempre sonhar com um futuro melhor para Vargem Grande do Sul.