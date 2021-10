Adolescente escondeu 15 pedras de crack na boca e foi pego pela Polícia Militar

Após inúmeras denúncias sobre o intenso tráfico de drogas na Vila Santana, a Polícia Militar pegou um adolescente por tráfico no dia 21. O 2º Sgt. Márcio Henrique, o cabo Thomaz e o soldado Amauri foram averiguar as denúncias e, patrulhando o local, viram um adolescente que virou o rosto rapidamente, tentando se esquivar da abordagem.

Ele mudou de direção rapidamente, mas foi abordado. Submetido a busca pessoal, em sua boca foram localizadas 15 pedras de crack, todas embaladas separadamente e prontas para venda. No bolso da bermuda, foram localizadas várias notas, que somaram R$ 31,00.

Perguntado pelos PMs, ele respondeu que está comercializando drogas, que o crack localizado em sua boca seria vendido e que o dinheiro era fruto da venda de drogas.

A equipe do cabo Querino e do soldado César foi até a casa do garoto e informou a sua mãe sobre sua apreensão.

O adolescente foi levado até a Delegacia Civil de São João da Boa Vista, onde a autoridade de plantão ratificou o ato infracional de tráfico de drogas. Ao final, ele foi liberado para sua irmã.