Ameaçou matar mulher e foi preso por violência doméstica

No sábado, dia 25, um homem de 41 anos foi preso por violência doméstica na Vila Santana, por volta das 10h. Na ocasião, os cabos da Polícia Militar Marcienta e Ricardo foram solicitados e compareceram no local.

De acordo com a vítima, uma mulher de 39 anos, no dia anterior, sexta-feira, dia 24, ela teve uma briga com o esposo na qual ocorreram muitas agressões. Ela contou que após a briga, foi até o Pronto Socorro local para passar por exame de corpo de delito e após isso, retornou para sua casa.

No sábado, ao abrir a porta para colocar os pertences do marido na calçada, ele estava lá e foi em sua direção para agredi-la com socos e passou a ameaçá-la de morte com uma faca que estava na cintura. Felizmente, ele foi contido por populares.

Com a chegada da equipe da Polícia Militar, a vítima que estava trancada dentro da residência abriu a porta. O homem foi de encontro aos policiais e declarou não ter agredido, nem ameaçado sua mulher. Ele disse que não sairia da frente da casa porque não tinha lugar para ficar.

Ambos foram conduzidos ao Plantão de Polícia Civil, em São João da Boa Vista, onde o delegado de plantão soube dos fatos e determinou a prisão do agressor.