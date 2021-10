Canil da GCM localizou drogas e R$ 13 mil do tráfico

A equipe do canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul, com o sub inspetor Charles e GCM Rafael, foi até São João da Boa Vista na quarta-feira, dia 22, para apoiar uma operação de combate ao tráfico de drogas.

Esta foi a segunda fase da Operação Velha Guarda, da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de São João da Boa Vista (Dise), que visa coibir o crime na cidade vizinha

Com a cachorra (K9) Raposa foi possível localizar maconha e dinheiro na residência de um suspeito, que foi surpreendido enquanto fazia entrega de cocaína. No local, havia R$ 13 mil provenientes do tráfico e ele foi conduzido até a Cadeia Pública, onde ficou à disposição da Justiça.