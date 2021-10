Exposição “A Praça é do povo”

Márcia Aparecida Ribeiro Iared, diretora de Cultura e Turismo

Nossa praça central, ponto de encontro dos mais significativos momentos de nossa história foi o local escolhido para a comemoração cívica do 147º aniversário de Vargem Grande do Sul.

Uma exposição fotográfica, de duas semanas, do nosso artista da fotografia, das primeiras décadas do século XIX, Virgílio Forlin, buscada no acervo da Cultura, doado pelo nosso colaborador João Forlin, seria o tema para nosso povo revisitar nossa história, neste momento em que a praça recebe tantas melhorias.

Inaugurada em junho de 1918, pelo então subprefeito Belarmino Peres, com grande festa, o antigo largo de ipês amarelos e maçarandubas em frente à igreja matriz, agora totalmente planejado, naquele dia tão importante, tornou-se motivo para grandes festejos, alvorada, passeatas pela Rua do Comércio, banda musical e um grande baile.

Com o tempo, nos anos 30, a praça da matriz recebeu o nome do notório Capitão João Pinto Fontão, proprietário de uma das maiores fazendas de café, a Ribeirão Preto, fazenda modelo, visitada por fazendeiros da região, a primeira com luz elétrica, máquina de beneficiar e casarão de alvenaria, com todo material produzido na própria fazenda.

Márcia Iared é diretora de Cultura. Foto: Prefeitura de Vargem Grande

Cuidar daqueles produtivos 80 mil pés de café não impediram que o Capitão João Pinto Fontão fosse também na nossa vila, um homem de grande notoriedade e respeito, colaborador nas obras religiosas, o primeiro da lista na difícil luta da construção do nosso hospital, vereador em São João da Boa Vista representando nossa cidade, além da atenção que dava a todos que o procuravam para um conselho ou orientação.

E assim, na presença do prefeito Amarildo, de vereadores de nossa cidade, das convidadas especiais Sueli Fontão, Gislaine e Soraia Fontão Corsi, Lurdinha e Picida Carril Cagnoni, Ivani Bedin, netas do capitão e simpatizantes, logo após o hasteamento da bandeira ao som do hino nacional em seguida o hino da cidade foi entoado por todos.

Como diretora do cerimonial para o grande dia, destaquei aos presentes o valor do respeito a nosso passado e a gratidão a todos que de alguma forma, com honestidade e educação colaboraram nesta história.

Após a bela apresentação do Grupo Musical da Cultura, cantando o nosso “segundo hino”, Mulher Rendeira, Diana, Aline, Lucas Buzato e Eder, encerramos a apresentação com as falas do presidente da Câmara e do prefeito Amarildo, que agradeceu a presença de todos e falou sobre os detalhes complexos da recuperação da nossa fonte, que estão em andamento e de todo trabalho recente realizado na revitalização da nossa praça, cujos resultados têm recebido grande aprovação.

Encerrando, o prefeito Amarildo, a Família Fontão, demais autoridades descerram os tecidos dos painéis que revelam auspiciosos momentos de nossa terra.

Finalizando, resgatando o hábito de aos poucos, respeitando os protocolos voltarmos à nossa praça, valerá muito a pena que você que aqui nasceu, ou você que adotou nossa cidade para morar, visite a exposição dos painéis que contam boa parte de nossa história.

O Cangaceiro

Em tempos de aniversário, mais um momento de orgulho e saudosismo ocorreu por conta da exibição na Casa da Cultura do tradicional filme “O cangaceiro” cujas filmagens no início dos anos 50 agitou a pequena cidade naqueles oito meses em que nossa curiosa população conviveu com o grande elenco daquele primeiro e mais premiado filme de ação do cinema nacional.

Imaginem a grande mudança na rotina de vida, quando quase 100 pessoas entre elenco e produção hospedados na maioria em casas de moradores, usando muitas vezes os prestadores de serviços da cidade ou indo ao campo de futebol. Naquele ano, segundo pesquisas, metade dos alunos do Grupo Escolar foram reprovados pelo tanto que gazetearam as aulas para assistirem as filmagens nos quatro pontos da cidade onde elas aconteceram.